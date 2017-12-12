Кузнецов: на Новый год — или МЧМ, или НХЛ, стал забывать вкус салата оливье

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о снизившихся ожиданиях от команды и поделился мнением о праздновании Нового года.



«От нас снизили ожидания? Я как-то перестал обращать на это внимание. Наверное, если бы я больше смотрел местное телевидение, это бросилось бы в глаза. Но я стараюсь особенно про хоккей новостей не читать.



Новый год? То молодежный чемпионат мира, то турниры разные, то здесь, в НХЛ, приходилось играть. Уже забыл вкус салата оливье. Сесть по-хорошему все равно не получится, сезон в разгаре. Но вспомнить, что такое оливье, было бы неплохо», — цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.

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