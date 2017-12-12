Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: «Алмаз» забросил десять шайб «Амурским Тиграм»

В Молодёжной хоккейной лиге сегодня было сыграно четыре матча.
«Локо» на домашней арене одержал уверенную победу над «Тайфуном» со счётом 3:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2017, вторник. 18:00 МСК
Локо
Ярославль
3 : 0
1:0, 0:0, 2:0
Тайфун
Приморский край
1:0 – Жуков (Коваленко, Бычков) – 15:28 (5x4), 2:0 – Денежкин (Лукичёв, Слепец) – 42:37 (5x5), 3:0 – Слепец (Денежкин, Лисин) – 55:37 (5x5)
«Алмаз» забросил десять шайб в ворота «Амурских Тигров» — 10:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2017, вторник. 18:30 МСК
Алмаз
Череповец
10 : 1
3:0, 3:0, 4:1
Амурские Тигры
Хабаровск
1:0 – Шайхутдинов (Замалиев, Жирнов) – 05:52 (5x5), 2:0 – Колесников (Грачёв, Зарубин) – 07:50 (5x5), 3:0 – Кудако (Грачёв, Гераськин) – 11:09 (5x4), 4:0 – Шайхутдинов (Замалиев, Данч) – 28:49 (5x5), 5:0 – Жирнов (Замалиев) – 31:09 (5x4), 6:0 – Колесников (Гераськин) – 36:46 (5x5), 7:0 – Кудако (Гераськин, Грачёв) – 44:18 (5x5), 8:0 – Климов (Зарубин, Заплатников) – 45:10 (5x5), 9:0 – Колесников (Гераськин, Грачёв) – 51:35 (5x5), 10:0 – Фёдоров (Замалиев, Орлов) – 55:11 (5x5), 10:1 – Волошин (Крамаренко) – 56:16 (5x5)
«СКА-Серебряные Львы» на домашнем льду уступил «Капитану» — 1:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2017, вторник. 18:30 МСК
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
1 : 3
0:1, 0:1, 1:1
Капитан
Ступино
0:1 – Постнов (Улогов, Томи) – 13:04 (5x4), 0:2 – Хоба (Меркулов) – 36:01 (5x5), 0:3 – Тютчев (Иноземцев, Хоба) – 48:39 (5x5), 1:3 – Тюнеев (Зубковский) – 52:12 (5x5)
Китайский «Куньлунь Ред Стар Юниор» на домашней арене уверенно обыграл «Русских Витязей» — 5:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2017, вторник. 20:00 МСК
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
5 : 0
1:0, 1:0, 3:0
Русские Витязи
Чехов
1:0 – Забабурин (Виитанен) – 13:58 (5x5), 2:0 – Стрижов (Цуриков, Забабурин) – 36:58 (5x4), 3:0 – Свобода (Стрижов, Хуан) – 55:13 (5x5), 4:0 – Виитанен (Крутий) – 57:26 (4x5), 5:0 – Хуан (Свобода, Стрижов) – 58:41 (5x4)
В ВХЛ было сыграно четыре матча.
«Южный Урал» оказался сильнее «Спутника» — 4:2.
ВХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2017, вторник. 16:30 МСК
Южный Урал
Орск
4 : 2
1:0, 2:1, 1:1
Спутник
Нижний Тагил
1:0 – Кудрин (Фахрутдинов, Илья Иванов) – 18:49 (5x5), 2:0 – Кудрин – 27:37 (5x5), 2:1 – Ситников (Владимиров) – 32:27 (5x5), 3:1 – Сметанин (Гавриленко) – 37:06 (5x5), 3:2 – Рожков – 55:17 (5x5), 4:2 – Репин – 59:07 (en)
«Горняк» обыграл «Челмет» — 4:2.
ВХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2017, вторник. 16:30 МСК
Горняк
Учалы
4 : 2
2:2, 1:0, 1:0
Челмет
Челябинск
1:0 – Антонов (Сетдиков, Хрипунов) – 02:48 (5x5), 2:0 – Цапаев (Сетдиков, Хрипунов) – 05:12 (5x4), 2:1 – Мошаров (Тертышный) – 07:44 (5x5), 2:2 – Тертышный (Тридчиков) – 10:50 (5x5), 3:2 – Обидин (Митякин, Мингалеев) – 32:25 (5x5), 4:2 – Мингалеев (Обидин) – 43:45 (5x5)
«Молот-Прикамье» уступил «Химику — 1:3.
ВХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2017, вторник. 17:00 МСК
Молот-Прикамье
Пермь
1 : 3
1:2, 0:0, 0:1
Химик
Воскресенск
0:1 – Шутов (Бородин, Шашков) – 07:38 (5x5), 0:2 – Орлов – 10:11 (4x5), 1:2 – Абрамов (Синелёв, Кузнецов) – 13:44 (5x5), 1:3 – Шутов (Шашков) – 43:59 (5x5)
«Торос» переиграл «Звезду» — 4:2.
ВХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2017, вторник. 17:00 МСК
Торос
Нефтекамск
4 : 2
2:0, 2:1, 0:1
Звезда
Чехов
1:0 – Баранов (Дубровский, Емелин) – 03:52 (5x5), 2:0 – Пименов (Бобылёв) – 09:52 (5x5), 3:0 – Емелин (Гришин, Дубровский) – 27:18 (5x5), 4:0 – Дубровский (Баранов, Емелин) – 29:53 (5x5), 4:1 – Тимирёв – 30:35 (5x5), 4:2 – Николишин (Антипов, Пешехонов) – 45:08 (5x5)
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