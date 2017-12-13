Юниорская сборная России вышла в полуфинал Мирового кубка вызова

Юниорская сборная России U18 в своём заключительном матче на групповом этапе Мирового кубка вызова встречалась с командой Швейцарии. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Александра Зыбина. В составе российской сборной отличились Иван Морозов, Никита Охотюки Александр Романов.

Мировой кубок вызова. Групповой турнир

Швейцария U18 — Россия U18 — 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

0:1 — Морозов (Кизимов) — 16:49 (мен.);

0:2 — Охотюк (Галенюк, Исхаков) — 19:00 (бол.);

1:2 — Сопа (Веттер) — 34:31 (бол.);

2:2 — Допфнер (Мэтью) — 47:58;

2:3 — Романов — 58:09 (ПВ).

Благодаря этой победе сборная России набрала 6 очков в таблице группы А и с первого места вышла в полуфинал. Следующий соперник российской команды станет известен позже.