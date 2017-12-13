«Филадельфия» продлила серию побед, одолев «Торонто», Проворов отдал голевой пас

«Филадельфия Флайерз» переиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
В составе «Филадельфии» отличились Клод Жиру (10-я минута), Трэвис Конечны (46), Шон Кутюрье (58) и Скотт Лотон (60). За «Торонто» голы забили Патрик Марло (10) и Джеймс ван Римсдайк (37). Защитник «Флайерз» Иван Проворов набрал 1 (0+1) очко, его коллега по амплуа из «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев отыграл 21 минуту 58 секунд.
Эта победа стала для «Филадельфии» четвёртой подряд.
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