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«Филадельфия» продлила серию побед, одолев «Торонто», Проворов отдал голевой пас

Хоккей

«Филадельфия Флайерз» переиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «Филадельфии» отличились Клод Жиру (10-я минута), Трэвис Конечны (46), Шон Кутюрье (58) и Скотт Лотон (60). За «Торонто» голы забили Патрик Марло (10) и Джеймс ван Римсдайк (37). Защитник «Флайерз» Иван Проворов набрал 1 (0+1) очко, его коллега по амплуа из «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев отыграл 21 минуту 58 секунд.

Эта победа стала для «Филадельфии» четвёртой подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2017, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
4 : 2
1:1, 0:1, 3:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Жиру (Кутюрье) – 09:21 (5x5), 1:1 – Марло (Хайман, Хэйнси) – 09:48 (5x5), 1:2 – ван Римсдайк (Райлли, Марнер) – 36:50 (5x4), 2:2 – Конечны (Хег, Проворов) – 45:36 (5x5), 3:2 – Кутюрье (Жиру, Симмондс) – 57:05 (5x5), 4:2 – Лотон (Раффль) – 59:44 (en)
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