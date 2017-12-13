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«Нью-Джерси» прервал победную серию «Лос-Анджелеса», «Баффало» обыграл «Оттаву»

Хоккей

«Нью-Джерси Дэвилз» уверенно победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Два гола в составе «дьяволов» забил Тейлор Холл (17-я и 36-я минуты), ещё по разу отличились Трэвис Зейджак (14), Брайан Бойл (38) и Брайан Гиббонс (60). У «Лос-Анджелеса» шайбу забросил Торрри Митчелл (53). Победная серия «королей» прервалась на отметке в 8 матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2017, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
5 : 1
2:0, 2:0, 1:1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Зейджак (Гиббонс, Коулман) – 13:44 (5x5), 2:0 – Холл (Братт, Батчер) – 16:14 (5x4), 3:0 – Холл – 35:42 (5x5), 4:0 – Бойл (Ноэсен, Хейз) – 37:04 (5x5), 4:1 – Митчелл (Мартинес, Макдермид) – 52:04 (5x5), 5:1 – Гиббонс – 59:49 (4x5)

В ещё одном матче «Баффало Сэйбрз» одержал непростую победу над «Оттавой Сенаторз» — 3:2. В составе «Баффало» отличились Бенуа Пульо (25-я минута), Кайл Окпосо (26) и Эвандер Кейн (33). За «Оттаву» голы забили Коди Сеси (47) и Дерек Брассар (60). Это поражение стало для «Сенаторз» пятым кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2017, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
3 : 2
0:0, 3:0, 0:2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 – Пульо (Сканделла, Ристолайнен) – 24:13 (5x5), 2:0 – Окпосо (О'Райлли, Джорджес) – 25:25 (5x5), 3:0 – Кейн (Ристолайнен, Айкел) – 32:33 (5x4), 3:1 – Сеси (Стоун, Томпсон) – 46:43 (5x5), 3:2 – Брассар (Карлссон, Хоффман) – 59:08 (6x5)
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