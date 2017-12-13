«Нью-Джерси» прервал победную серию «Лос-Анджелеса», «Баффало» обыграл «Оттаву»

«Нью-Джерси Дэвилз» уверенно победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Два гола в составе «дьяволов» забил Тейлор Холл (17-я и 36-я минуты), ещё по разу отличились Трэвис Зейджак (14), Брайан Бойл (38) и Брайан Гиббонс (60). У «Лос-Анджелеса» шайбу забросил Торрри Митчелл (53). Победная серия «королей» прервалась на отметке в 8 матчей.

В ещё одном матче «Баффало Сэйбрз» одержал непростую победу над «Оттавой Сенаторз» — 3:2. В составе «Баффало» отличились Бенуа Пульо (25-я минута), Кайл Окпосо (26) и Эвандер Кейн (33). За «Оттаву» голы забили Коди Сеси (47) и Дерек Брассар (60). Это поражение стало для «Сенаторз» пятым кряду.