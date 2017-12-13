«Коламбус» — «Эдмонтон»: Бобровский пропустил пять шайб и был заменён

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел разгромное поражение в матче с «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 2:7.



Вратарь «мундиров» Сергей Бобровский пропустил пять шайб с 26 бросков и был заменён после 40 минут игры. В первом периоде Зак Кассиан открыл счёт, а во второй двадцатиминутке «Эдмонтон» забросил ещё четыре шайбы, причём две из них – на последней минуте. Отличились Райан Ньюджент-Хопкинс, Мэтт Беннинг, Милан Лучич и Марк Летестю. Сменщик Бобровского Йоонас Корписало пропустил ещё две шайбы.

Видео гола Летестю можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.