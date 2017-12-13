«Вашингтон» — «Колорадо»: шикарная передача Кузнецова на гол Нисканену

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче с «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:2.



Нападающий «столичных» Евгений Кузнецов отметился ассистентским хет-триком. В концовке третьего периода он отдал потрясающую передачу на гол Мэту Нисканену. Получив шайбу в зоне атаки, Кузнецов выехал на ворота и, сблизившись с голкипером, отдал разрезающую передачу, после которой Нисканену оставалось только не промазать.

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Видео гола Нисканена с передачи Кузнецова можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.