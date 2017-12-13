Кучеров вышел на первое место в списке снайперов и бомбардиров НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил свой 21-й гол в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз», который завершился со счётом 3:0.



Он догнал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и делит с ним первое место в списке снайперов НХЛ.



Кроме того, Кучеров, набрав 42 очка, догнал Стивена Стэмкоса в списке бомбардиров. У капитана «Тампы» столько же баллов за результативность, но меньше голов (12).



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Фото: nhl.com