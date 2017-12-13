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Гол Кейна с передачи Анисимова принёс «Чикаго» победу над «Флоридой»

Хоккей

«Чикаго Блэкхоукс» вырвал победу у «Флориды Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Флориды» отличились Ник Бьюгстад (32-я минута) и Джейми Макгинн (44). За «Чикаго» голы забили Брэндон Саад (17) и Джоанатн Тэйвз (54). Победу «Блэкхоукс» принёс точный бросок Патрика Кейна (63), которому ассистировал Артём Анисимов. Нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 16 минут 38 секунд.

Видео гола Кейна можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2017, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
3 : 2
1:0, 0:1, 1:1, 1:0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Саад (Дебринкэт, Тэйвз) – 16:49 (5x5), 1:1 – Бьюгстад (Барков, Писик) – 31:12 (5x5), 1:2 – Макгинн (Трочек) – 43:53 (5x5), 2:2 – Тэйвз (Саад, Дебринкэт) – 53:58 (5x5), 3:2 – Кейн (Анисимов) – 62:24 (3x3)

В ещё одном матче «Миннесота Уайлд» переиграл «Калгари Флэймз» в серии буллитов — 2:1. Решающий буллит исполнил Микаэль Гранлунд. Эта победа стала для «Уайлд» третьей кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2017, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
2 : 1
1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Каллен (Эрикссон Эк, Сутер) – 17:24 (5x5), 1:1 – Ферланд (Годро, Джиордано) – 38:57 (5x5), 2:1 – Гранлунд – 65:00 ( ПБ)
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