Пресс-конференция Тортореллы после 2:7 от «Эдмонтона» длилась 12 секунд

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла отказался отвечать на вопросы журналистов после разгромного поражения в матче с «Эдмонтон Ойлерз», который завершился со счётом 2:7. Его пресс-конференция продлилась всего 12 секунд.



«Я знаю, что вам надо работать, но я не буду отвечать ни на какие вопросы. Нет смысла даже пытаться отвечать на вопросы об этом вечере. Извините и хорошего вечера», — сказал Торторелла.



Видео можно посмотреть в «твиттере» Sportsnet.

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