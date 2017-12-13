Василевский совершил потрясающий сейв после странного отскока шайбы от стекла

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу в матче с «Сент-Луис Блюз» со счётом 3:0.



Вратарь «молний» Андрей Василевский оформил третий «сухарь» в сезоне, отразив все 32 броска по воротам. Во втором периоде форвард «Сент-Луиса» Александр Стин забросил шайбу в зону атаки, она отскочила от закругления заградительного стекла у скамейки запасных и полетела в ворота. Василевский, который уже вышел из ворот, чтобы сыграть в шайбу у борта, успел вернуться и отразить её блином. Шайба отскочила на Дмитрия Яшкина, и Василевский снова спас ворота. Оба сейва не были отражены в протоколе, потому что рефери остановил игру после отскока шайбы от закругления стекла, так как в этом случае считается, что она покинула площадку.

Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».