«Сент-Луис» — «Тампа»: Василевский признан первой звездой матча

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу в матче с «Сент-Луис Блюз» со счётом 3:0.



Первой звездой встречи был признан вратарь «молний» Андрей Василевский, который отразил 32 броска и оформил третий «сухарь» в сезоне. Российский голкипер является лидером НХЛ по количеству побед в сезоне (20), вторым – по проценту отражённых бросков (93,3) и коэффициенту надёжности (2,15)



Второй звездой стал нападающий Брэйден Пойнт, на счету которого победная шайба, а также голевая передача. Замыкает тройку защитник «Сент-Луиса» Колтон Парэйко.