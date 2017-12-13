Купер — о сейве Василевского: ребята зовут его Большим Котом за кошачьи рефлексы

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы в матче с «Сент-Луис Блюз» со счётом 3:0 прокомментировал игру Андрея Василевского и его невероятный сейв после странного отскока шайбы от закругления заградительного стекла.



«Ребята не просто так называют его Большим Котом. У него отличные рефлексы, как у кошки», — цитирует Купера Tampa Bay Times.

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Видео сейва Василевского можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».