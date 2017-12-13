Василевский – 6-й вратарь в истории НХЛ с 20 победами не более чем за 25 игр

«Тампа-Бэй Лайтнинг», ворота которого защищал Андрей Василевский, одержал победу в матче с «Сент-Луис Блюз» (3:0).



Российский голкипер выиграл 20 из 25 матчей, которые провёл в этом сезоне. Он стал шестым вратарём в истории НХЛ, который одержал 20 побед не более чем за 25 своих матчей со старта сезона.



Лидером по этому показателю является вратарь «Бостон Брюинз» Тайни Томпсон, которому потребовалось провести 23 матча в сезоне-1929/30, чтобы добраться до отметки в 20 побед. 24 матча потребовалось Эндрю Хэммонду из «Оттавы Сенаторз» в сезоне-2014/15.



20 побед в 25 матчах одерживали Билл Дурнэн из «Монреаль Канадиенс» в сезоне-1943/44, Пит Питерс из «Филадельфии Флайерз» в сезоне-1979/80 и Брэйден Холтби из «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2015/16.

Фото можно посмотреть также в «твиттере» NHL Public Relations.