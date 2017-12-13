Василевский признан второй звездой дня в НХЛ, Кузнецов — третьей

НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня.

Василевский великолепен, а Кучеров — снова номер один! Команда Тарасенко попала под горячую лапу Большого кота. Эти и другие события – в обзоре игрового дня НХЛ.

Первой звездой стал капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который набрал 4 (1+3) очка в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2).



Второй звездой признан вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, который оформил третий «сухарь» в сезоне, отразив 32 броска в матче с «Сент-Луис Блюз» (3:0).



Третьей звездой матча стал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, который оформил ассистентский хет-трик в матче с «Колорадо Эвеланш» (5:2). Кузнецов в третий раз в сезоне сделал не менее трёх передач за матч.

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