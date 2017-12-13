Илья Самсонов встретился с генменеджером «Вашингтона» Брайаном Маклелланом

Вратарь магнитогорского «Металлурга» Илья Самсонов встретился с генеральным менеджером «Вашингтон Кэпиталз» Брайаном Маклелланом. Россиянин опубликовал совместное фото в «Инстаграме».



«Рад был встрече. Спасибо за визит и отличный ужин», — написал Самсонов.



Самсонов находится в расположении олимпийской сборной России, которая готовится к турниру MECA Hockey Games. Вратарь был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2015 года в первом раунде под общим 22-м номером. Он является обладателем кубка Гагарина в составе «Магнитки», серебряным и бронзовым призёром молодёжных чемпионатов мира в составе сборной России (2016, 2017).

Фото можно посмотреть также в «инстаграме» Ильи Самсонова.