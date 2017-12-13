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Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 15 минут Овечкина, «-2» Панарина и Зайцева

Хоккей

В ночь с 12 на 13 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно девять матчей, в которых приняли участие 17 россиян. Вратарь Андрей Василевский одержал 20-ю победу в сезоне, Евгений Кузнецов сделал три передачи, Никита Кучеров забил 21-ю шайбу и вышел на первое место в списке снайперов и бомбардиров. Михаил Сергачёв набрал 21-е очко в сезоне, а Александр Овечкин провёл на площадке 15 минут 18 секунд.

Василевский великолепен, а Кучеров — снова номер один!
Команда Тарасенко попала под горячую лапу Большого кота. Эти и другие события – в обзоре игрового дня НХЛ.
ВратарьКлубСейвы% ОБСчёт
Василевский«Тампа»32 из 321003:0
Варламов«Колорадо»22 из 2684,62:5
Бобровский«Коламбус»21 из 2680,82:7
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Кучеров (н)«Тампа»1+003+119.55-20
Наместников (н)«Тампа»001+120.463 из 400
Тарасенко (н)«Сент-Луис»007-122.12-10
Овечкин (н)«Вашингтон»002+215.18-30
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+320+214.107 из 1200
Панарин (н)«Коламбус»002-217.26-00
Слепышев (н)«Эдмонтон»0+100+212.53-30
Анисимов (н)«Чикаго»0+101020.295 из 1140
Дадонов (н)«Флорида»000016.38-11
Сергачёв (з)«Тампа»0+102+121.30-02
Проворов (з)«Филадельфия»0+103+124.08-12
Зайцев (з)«Торонто»002-221.58-22
Задоров (з)«Колорадо»002+116.45-21
Орлов (з)«Вашингтон»000+123.39-32

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