Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 15 минут Овечкина, «-2» Панарина и Зайцева

В ночь с 12 на 13 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно девять матчей, в которых приняли участие 17 россиян. Вратарь Андрей Василевский одержал 20-ю победу в сезоне, Евгений Кузнецов сделал три передачи, Никита Кучеров забил 21-ю шайбу и вышел на первое место в списке снайперов и бомбардиров. Михаил Сергачёв набрал 21-е очко в сезоне, а Александр Овечкин провёл на площадке 15 минут 18 секунд.
Василевский великолепен, а Кучеров — снова номер один!
Команда Тарасенко попала под горячую лапу Большого кота. Эти и другие события – в обзоре игрового дня НХЛ.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|32 из 32
|100
|3:0
|Варламов
|«Колорадо»
|22 из 26
|84,6
|2:5
|Бобровский
|«Коламбус»
|21 из 26
|80,8
|2:7
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+0
|0
|3
|+1
|19.55
|-
|2
|0
|Наместников (н)
|«Тампа»
|0
|0
|1
|+1
|20.46
|3 из 4
|0
|0
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0
|0
|7
|-1
|22.12
|-
|1
|0
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0
|0
|2
|+2
|15.18
|-
|3
|0
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+3
|2
|0
|+2
|14.10
|7 из 12
|0
|0
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0
|0
|2
|-2
|17.26
|-
|0
|0
|Слепышев (н)
|«Эдмонтон»
|0+1
|0
|0
|+2
|12.53
|-
|3
|0
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+1
|0
|1
|0
|20.29
|5 из 11
|4
|0
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0
|0
|0
|0
|16.38
|-
|1
|1
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+1
|0
|2
|+1
|21.30
|-
|0
|2
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+1
|0
|3
|+1
|24.08
|-
|1
|2
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0
|0
|2
|-2
|21.58
|-
|2
|2
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0
|0
|2
|+1
|16.45
|-
|2
|1
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0
|0
|0
|+1
|23.39
|-
|3
|2
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