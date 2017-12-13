Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 15 минут Овечкина, «-2» Панарина и Зайцева

В ночь с 12 на 13 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно девять матчей, в которых приняли участие 17 россиян. Вратарь Андрей Василевский одержал 20-ю победу в сезоне, Евгений Кузнецов сделал три передачи, Никита Кучеров забил 21-ю шайбу и вышел на первое место в списке снайперов и бомбардиров. Михаил Сергачёв набрал 21-е очко в сезоне, а Александр Овечкин провёл на площадке 15 минут 18 секунд.

Василевский великолепен, а Кучеров — снова номер один! Команда Тарасенко попала под горячую лапу Большого кота. Эти и другие события – в обзоре игрового дня НХЛ.

Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Счёт Василевский «Тампа» 32 из 32 100 3:0 Варламов «Колорадо» 22 из 26 84,6 2:5 Бобровский «Коламбус» 21 из 26 80,8 2:7

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Кучеров (н) «Тампа» 1+0 0 3 +1 19.55 - 2 0 Наместников (н) «Тампа» 0 0 1 +1 20.46 3 из 4 0 0 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 0 0 7 -1 22.12 - 1 0 Овечкин (н) «Вашингтон» 0 0 2 +2 15.18 - 3 0 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+3 2 0 +2 14.10 7 из 12 0 0 Панарин (н) «Коламбус» 0 0 2 -2 17.26 - 0 0 Слепышев (н) «Эдмонтон» 0+1 0 0 +2 12.53 - 3 0 Анисимов (н) «Чикаго» 0+1 0 1 0 20.29 5 из 11 4 0 Дадонов (н) «Флорида» 0 0 0 0 16.38 - 1 1 Сергачёв (з) «Тампа» 0+1 0 2 +1 21.30 - 0 2 Проворов (з) «Филадельфия» 0+1 0 3 +1 24.08 - 1 2 Зайцев (з) «Торонто» 0 0 2 -2 21.58 - 2 2 Задоров (з) «Колорадо» 0 0 2 +1 16.45 - 2 1 Орлов (з) «Вашингтон» 0 0 0 +1 23.39 - 3 2

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