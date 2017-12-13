Выиграй билеты на матч Россия — Швеция в рамках Кубка Первого канала

13 декабря в Москве стартует последний этап Евротура перед Олимпиадой в Пхёнчхане – Кубок Первого канала. «Чемпионат» проводит розыгрыш двух билетов на матч между сборными России и Швеции. Встреча состоится 14 декабря на арене «ВТБ Ледовый дворец», начало – в 19:30 мск.



В этом году в Кубке Первого канала помимо сборных России, Швеции, Финляндии и Чехии также участвуют команды Канады и Южной Кореи. Россияне проведут три матча. 14 декабря наша команда встретится со Швецией, 16 декабря – со сборной Канады, а 17 декабря – с Финляндией.

С условиями розыгрыша можно ознакомиться в хоккейном сообществе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».