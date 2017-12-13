Голкипер «Сент-Луиса»: Василевский с отрывом является лучшим вратарём в НХЛ

Вратарь «Сент-Луис Блюз» Джейк Аллен после поражения в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:3) поделился мнением об игре голкипера соперника Андрея Василевского, который выиграл 20-й матч в сезоне и лидирует в НХЛ по этому показателю.

«Мне кажется, мы оказали недостаточно давления на ворота Василевского. В этом году он с отрывом является лучшим вратарём лиги. Мы бросали по его воротам, но не создали ему настоящих сложностей», — приводятся слова Аллена на официальном сайте НХЛ.

Василевский великолепен, а Кучеров — снова номер один! Команда Тарасенко попала под горячую лапу Большого Кота. Эти и другие события – в обзоре игрового дня НХЛ.

Видео одного из сейвов Василевского можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».