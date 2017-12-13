Ковальчук стал капитаном сборной России на КПК, Широков и Андронов – ассистенты

Главный тренер сборной России Олег Знарок сообщил, что капитаном команды на Кубок Первого канала назначен нападающий Илья Ковальчук.
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«Кошечкин и Сорокин сыграют на КПК, капитан — Ковальчук, Широков и Андронов — ассистенты», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Кубок Первого канала стартует 13 декабря. Сборная России проведёт первый матч 14 декабря, соперником станет команда Швеции. 16 декабря наша команда сыграет с Канадой, 17 декабря — с Финляндией.
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