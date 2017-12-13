Главный тренер сборной России Олег Знарок сообщил, что нападающий Павел Дацюк не сможет помочь команде на московском этапе Евротура.

Знарок: СКА и ЦСКА – лидеры, этот состав на 90% поедет на Олимпиаду Кто сыграет из вратарей, поедет ли Мозякин на Олимпиаду и почему в сборной нет Владимира Ткачёва.

«Дацюк не сыграет на Кубке Первого канала», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Дацюк из-за травмы пропустил 14 матчей КХЛ, ему была сделана артроскопическая операция на колене. Он вернулся в состав СКА в последнем матче перед паузой на Евротур и сыграл с ХК «Сочи».

Россияне проведут первый матч на Кубке Первого канала 14 декабря, соперником станет сборная Швеции.

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