Главный тренер сборной России Олег Знарок сообщил, что нападающий Павел Дацюк не сможет помочь команде на московском этапе Евротура.
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«Дацюк не сыграет на Кубке Первого канала», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Дацюк из-за травмы пропустил 14 матчей КХЛ, ему была сделана артроскопическая операция на колене. Он вернулся в состав СКА в последнем матче перед паузой на Евротур и сыграл с ХК «Сочи».
Россияне проведут первый матч на Кубке Первого канала 14 декабря, соперником станет сборная Швеции.
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