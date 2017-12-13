Шалимов: дилетанты привыкли принижать наш хоккей и превозносить канадский

Олимпийский чемпион Виктор Шалимов поделился ожиданиями от Кубка Первого канала и матча Россия – Канада.



«Не открою Америки, если скажу, что главным в Евротуре-2017 станет игра с канадцами. В моё время в декабре в Москву североамериканцы не приезжали, но вот сейчас сделан интересный и правильный ход. Россияне без игроков НХЛ собрали вторую сборную страны, а канадцы – всего лишь …дцатую? Это может смущать только дилетантов, которые привыкли принижать наш хоккей и превозносить североамериканский.



Во-первых, у нас отнюдь не вторая команда, ведь тот же Капризов, поверьте, и сильнее, и талантливее подавляющего большинства молодых игроков, выступающих за океаном. Во-вторых, многие хоккеисты нынешней сборной Канады выступали в НХЛ плюс адаптированы к большим европейским площадкам. Ну и в-третьих, североамериканцы — особый народ, который лучше всех в мире может собраться на одну игру. И в принципе Олимпиада-1980 это доказала.



Я вообще считаю, что нужно помогать возвращать нашим хоккеистам ту психологию победителей, которая, к счастью, была у нас. А постоянные разговоры про НХЛ мешают это сделать, более того, наиболее впечатлительных они вообще подавляют. В итоге на Олимпиадах у наших игроков всё чаще дрожат коленки.

У нашей команды есть все возможности, чтобы турнир выиграть. Ну а максимальный настрой ожидаю на канадцев. Подозреваю, что против них проведём лучший матч на турнире», — цитирует Шалимова Russia-Hockey.ru.

Гид по Кубку Первого канала. Что? Где? Когда? Вся необходимая информация о предолимпийском этапе Евротура в Москве.