Знарок — о 25 игроках СКА и ЦСКА в сборной: не боюсь недовольства болельщиков

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал решение вызвать на Кубок Первого канала 25 игроков из СКА и ЦСКА, а также рассказал, почему не позвал защитника Андрея Маркова.



«У нас в олимпийской сборной представители всех клубов. А ЦСКА и СКА – лидеры нашего чемпионата. Поэтому 25 человек оттуда. Недовольство болельщиков? Я никогда ничего и никого не боялся. Андрей Марков? Мы разговариваем с тренерами клубов. Пока нам сказали, что он не готов.



У нас отличное настроение, мы готовы. Овечкин за океаном, я не так часто с ним общаюсь. Поэтому не знаю, что он говорил. Почему позвали Кошечкина? Ещё перед Кубком Карьяла мы говорили, что нужен опытный вратарь. Он хорошо играет в плей-офф, много раз играл в финале. Опыт есть опыт. Не знаем, кто сыграет, но опытный вратарь нам нужен», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Знарок: СКА и ЦСКА – лидеры, этот состав на 90% поедет на Олимпиаду Кто сыграет из вратарей, поедет ли Мозякин на Олимпиаду и почему в сборной нет Владимира Ткачёва.

Видео пресс-конференции Олега Знарка можно посмотреть также на «Чемпионате».