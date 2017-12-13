Р. Ротенберг: мы всегда будем сборной России, так и будем называть команду на ОИ

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, как будет решаться вопрос с официальным названием команды на предстоящей Олимпиаде в Корее. Ранее МОК отстранил сборную России от ОИ, притом что чистые спортсмены смогу выступить на соревнованиях под нейтральным флагом.

«Как будет называться команда на Олимпиаде? Olympic athlete of Russia — так прописано во всех официальных документах МОК, но при этом мы всегда будем сборной России, так и будем называть команду», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.