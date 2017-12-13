ФХР: ИИХФ и МОК поддерживают выступление женской сборной России на ОИ

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о ситуации с женской сборной России по хоккею, шесть игроков которой отстранены от участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане за употребление запрещённых препаратов.



«Обсуждаем этот вопрос с ИИХФ. Совместно с МОК нам дали понять, что они поддерживают выступление женской сборной. Там есть вопросы по составу, но мы будет обсуждать это с Рене Фазелем, который сейчас в Москве», — передает слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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