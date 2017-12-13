Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

ФХР: ИИХФ и МОК поддерживают выступление женской сборной России на ОИ

Хоккей

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о ситуации с женской сборной России по хоккею, шесть игроков которой отстранены от участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане за употребление запрещённых препаратов.

«Обсуждаем этот вопрос с ИИХФ. Совместно с МОК нам дали понять, что они поддерживают выступление женской сборной. Там есть вопросы по составу, но мы будет обсуждать это с Рене Фазелем, который сейчас в Москве», — передает слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Шесть хоккеисток отстранены от ОИ. Женщины не едут в Пхёнчхан?
Результаты женской хоккейной сборной России в Сочи аннулированы.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент