Знарок: Ткачёв остаётся в обойме, а по Мозякину вопрос открыт

Главный тренер сборной России Олег Знарок посоветовал журналистам занять его место и самим отвечать на вопросы после того, когда его спросили о причинах вызова в национальную команду защитника Ильи Любушкина.

Знарок: СКА и ЦСКА – лидеры, этот состав на 90% поедет на Олимпиаду Кто сыграет из вратарей, поедет ли Мозякин на Олимпиаду и почему в сборной нет Владимира Ткачёва.

«Как в сборную Любушкин попал? Неплохо играет в своём клубе. А вы лучше сядьте на моё место и отвечайте на вопросы. Ткачёва отправили в олимпийскую сборную, так как всех не можем сюда пригласить, заявка не вмещает всех. Ткачёв остаётся в обойме.

Мозякин травмирован, вопрос по нему открыт. Пашу Дацюка вызвали в Сочи, чтобы попробовал поиграть, у него были проблемы с коленом. Он может играть, но мы переговорили и считаем, что смысла сейчас его задействовать нет. Думаю, можно сказать, что 90% этого состава будет на Олимпиаде. Проверяем трёх-четырёх человек, кто поедет в Норвегию.

Связка Шалунов-Шумаков мне нравится, но повторюсь, у меня не резиновый состав», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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Видео пресс-конференции Олега Знарка можно посмотреть также на «Чемпионате».