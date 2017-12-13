Зуб вызван на КПК вместо Белова, который сыграет за олимпийскую сборную

ФХР объявила об изменениях в составе олимпийской и национальной команд России. Основная сборная 14 декабря начнёт выступление на Кубке Первого канала, а олимпийская сыграет в Норвегии на MECA Hockey Games.

По решению тренерского штаба защитник Артём Зуб сыграет за национальную сборную на Кубке Первого канала в Москве, а его коллега Антон Белов – за олимпийскую команду в Хаммаре (Норвегия).

На турнире в Норвегии олимпийская сборная встретится с командой Норвегии (14 декабря), Словакии (15 декабря) и Франции (16 декабря).