Р. Ротенберг рассказал о дизайне формы для сборной России по хоккею на ОИ-2018

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг пояснил, как будет решаться вопрос с официальной формой команды на предстоящей Олимпиаде в Южной Корее.

«Россия» и герб. Разрешат ли нам играть в такой форме на Олимпиаде? «Olympic athlete of Russia» — в какой форме сыграют на Олимпиаде наши хоккеисты.

«Форма уже сшита компанией Nike, и могу сказать, что на 90% она будет такой, как изначально планировалось. Здесь по сути нет никаких изменений», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

За основу формы взят тот же комплект, разработанный компанией Nike, который изначально планировался для участия в Играх-2018. Но, после того как было принято решение о том, что сборная России отправится в Южную Корею под нейтральным флагом, на выездном (белая) и домашнем (красная) комплекте была добавлена надпись «Olympic Athlete of Russia».

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