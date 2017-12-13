Кагарлицкий вызван в олимпийскую сборную вместо Прохоркина и Красковского

ФХР объявила об изменениях в составе олимпийской сборной России, которая готовится к турниру MECA Hockey Games в Норвегии.

В связи с травмами, полученными во время игр чемпионата КХЛ, нападающие Павел Красковский и Николай Прохоркин не смогут принять участие в турнире MECA Hockey Games в Норвегии за олимпийскую сборную. В связи с этим в команду вызван Дмитрий Кагарлицкий.

На турнире в Норвегии олимпийская сборная встретится с командой Норвегии (14 декабря), Словакии (15 декабря) и Франции (16 декабря).