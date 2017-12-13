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Герман Титов назначен главным тренером «Омских Ястребов»

Хоккей

«Авангард» подтвердил назначение Германа Титова главным тренером команды МХЛ «Омские Ястребы». Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Контракт с Титовым заключён до конца сезона-2018/19. Перестановки в тренерском штабе «молодёжки» прокомментировал генеральный менеджер клуба Виктор Шалаев.

«Перед молодёжной командой стоят две задачи: подготовка резерва для «Авангарда» и успешное выступление в чемпионате. Первая из них успешно решается, а вторая, к сожалению, нет, в связи с чем было принято решение об изменениях в тренерском штабе. С Германом Титовым, который обладает опытом работы в КХЛ, мы связываем надежды на улучшение турнирных результатов «Омских Ястребов».

Юрий Панов остаётся в тренерском штабе команды, где займёт должность старшего тренера, Егор Шастин и Алексей Первушин также продолжат работу с командой. С вратарями будет работать Сергей Храмцов, Евгений Сухачёв остаётся тренером по физической подготовке. Игорь Земляной переходит на работу в хоккейную школу «Авангард», — цитирует Шалаева пресс-служба клуба.

52-летний специалист, известный по работе с новокузнецким «Металлургом» и московским «Спартаком», сменит Юрия Панова. Панов при этом останется в тренерском штабе, став наряду с Егором Шастиным помощником Титова в «Омских Ястребах».

Герман Титов возглавит «Омских Ястребов»
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