Первый канал покажет только один матч сборной России на КПК в прямом эфире

Первый канал покажет только один матч сборной России на Кубке Первого канала в прямом эфире – встречу с командой Канады 16 декабря.

14 декабря во время матча Россия – Швеция на Первом канале будут идти передачи «На самом деле» и «Пусть говорят». Матч будет показан в записи после полуночи.



17 декабря во время матча Россия – Финляндия на Первом канале покажут передачи «Он и она» и «Русский ниндзя». Игра будет показана в записи после передачи «Что? Где? Когда?».

Матчи Кубка Первого канала можно будет посмотреть также на «Матч ТВ» и «Матч! Наш Спорт». Также все игры можно будет посмотреть на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Время начала матчей указано московское.

13 декабря

19:30 — Канада – Корея.

14 декабря

19:30 — Россия – Швеция.

15 декабря

15:00 — Финляндия – Корея.

19:30 — Чехия – Канада.

16 декабря

13:00 — Корея – Швеция.

17:00 — Россия – Канада.

17 декабря

13:00 — Швеция – Чехия.

17:00 — Россия – Финляндия.