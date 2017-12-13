Первый канал покажет только один матч сборной России на КПК в прямом эфире

Первый канал покажет только один матч сборной России на Кубке Первого канала в прямом эфире – встречу с командой Канады 16 декабря.
14 декабря во время матча Россия – Швеция на Первом канале будут идти передачи «На самом деле» и «Пусть говорят». Матч будет показан в записи после полуночи.
17 декабря во время матча Россия – Финляндия на Первом канале покажут передачи «Он и она» и «Русский ниндзя». Игра будет показана в записи после передачи «Что? Где? Когда?».
Матчи Кубка Первого канала можно будет посмотреть также на «Матч ТВ» и «Матч! Наш Спорт». Также все игры можно будет посмотреть на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Время начала матчей указано московское.
13 декабря
19:30 — Канада – Корея.
14 декабря
19:30 — Россия – Швеция.
15 декабря
15:00 — Финляндия – Корея.
19:30 — Чехия – Канада.
16 декабря
13:00 — Корея – Швеция.
17:00 — Россия – Канада.
17 декабря
13:00 — Швеция – Чехия.
17:00 — Россия – Финляндия.