Ковальчук: надеемся, сборная России повторит результат СКА и выиграет у Канады

Нападающий сборной России Илья Ковальчук поделился ожиданиями от Кубка Первого канала и матча с Канадой.

«Настроение отличное. Жалко, что Паша Дацюк уехал в Питер, он восстанавливается, надеемся, скоро он сможет играть в полную силу. Много игроков СКА и ЦСКА? Моё дело, что я здесь, за остальных отвечает главный тренер. Для каждого честь быть здесь, тем более предолимпийский турнир. Многие ребята должны проявить себя, в том числе и я, чтобы попасть на Олимпиаду.

Не скажу, что Кубок Первого канала — это репетиция Олимпиады. Это разные события. Сейчас у тренеров есть возможность наиграть сочетания, посмотреть взаимодействие ребят. Игроки и тренерский штаб смогут сделать финальные выводы перед Олимпиадой.

С Канадой всегда приятно играть, какой бы состав у них ни был. Будет хорошая вывеска, зрители придут, всё делается для популяризации хоккея. Мы играли с ними в августе в Питере. СКА победил Канаду, будем надеяться, что сборная повторит результат СКА», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.