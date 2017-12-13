Бойчак: в КХЛ много игроков, которые достаточно хороши для НХЛ

Нападающий «Слована» Зак Бойчак рассказал, почему активно пользуется социальными сетями, а также отметил, что в КХЛ достаточно игроков, которые могли бы заиграть и в НХЛ.



«Мне нравится пользоваться соцсетями, хотя знаю, что некоторые ребята их не любят. Как по мне, болельщикам нравится всё это – «Твиттер», «Инстаграм», «Снэпчат»… Мне сказали, что болельщикам приносит счастье, когда ты подписываешься на их аккаунт. Я сразу получаю сообщения: «О боже, Зак Бойчак, игрок НХЛ, подписался на меня!». Они даже меня не знают, но всё равно очень рады. Я делаю это ради развлечения, а также хочу сделать что-то значимое, помочь детям и сделать их счастливыми. Я также хочу рассказать им о КХЛ. Это великолепная лига, в ней есть много игроков, которые достаточно хороши и для НХЛ», — цитирует Бойчака пресс-служба КХЛ.