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Совет директоров КХЛ поддержал решение сборной России выступить на ОИ

Хоккей

Совет директоров КХЛ поддержал решение хоккейной сборной России выступить на Олимпийских играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом и пожелал удачи на турнире четырёхлетия всем хоккеистам КХЛ, представляющим сборные своих стран. Об этом сообщается в пресс-релизе КХЛ.

5 декабря МОК принял решение отстранить сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года из-за допингового скандала. При этом чистые спортсмены получат возможность выступить на соревнованиях под нейтральным флагом. 12 декабря Олимпийское собрание ОКР поддержало заявление российских спортсменов, которые готовы выступить на Играх-2018 в нейтральном статусе.

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