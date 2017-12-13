По новой стратегии КХЛ будет контролировать чрезмерные траты клубов

В Москве состоялось заседание совета директоров КХЛ, на котором был утверждён отчёт о выполнении трёхлетней стратегии КХЛ и рассмотрены детали нового семилетнего плана развития лиги до 2023 года. Об этом сообщается в пресс-релизе КХЛ.

Одним из ключевых направлений новой стратегии является внедрение принципов финансового фэйр-плей – лига расширит требования по раскрытию клубами информации о своей финансово-хозяйственной деятельности. Это позволит проводить анализ деятельности клубов, чтобы впоследствии выстраивать модели их финансовой устойчивости. Анализ различных финансовых показателей показал, что расходы на транспорт у некоторых клубов могут различаться в шесть раз, а на административно-хозяйственную деятельность – в 10 раз. В рамках новой стратегии КХЛ будет осуществлять контроль чрезмерных трат путём установления целевых нормативов по статьям расходов бюджета клубов.

Важной задачей клубов станет формирование конкурентоспособного коммерческого продукта. Если сейчас уровень коммерческих доходов клубов покрывает лишь 5-10% их затрат, то к 2023 году этот показатель должен доходить до 25%.

КХЛ также приняла решение исключить внесение изменений в регламент по ходу сезона, увеличить срок действия регламента до четырёх лет и минимизировать количество правок в межсезонье на протяжении этого срока. Кроме того, планируется обеспечить пятипроцентный совокупный ежегодный рост охвата аудитории трансляций матчей во всех средах распространения и увеличить количество трансляций в формате HD.