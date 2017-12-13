Вайсфельд: мне всё равно, исключат аутсайдеров из КХЛ или нет

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд заявил, что для него не имеет значения, исключат ли аутсайдеров рейтинга КХЛ после сезона-2017/18.



«Рейтинг клубов показали, диаграмму. Насколько я понимаю, это как турнирная таблица. Сегодня кто-то на восьмом, а завтра может быть на четвёртом. «Салават» не входит в число аутсайдеров. Я знаю, какие клубы в аутсайдерах на сегодняшний момент. Названия говорить не буду. Если они сочтут нужным, сами объявят. Мне, честно, всё равно, исключат их или нет. Нам главное, чтобы дали календарь. Какая нам разница, с кем играть. Календарь обещают в мае. В этом сезоне календарь плохой для всех, просто ужасный. Но если дали расписание международных соревнований, плюс куча дополнительных вещей соблюсти», — передаёт слова Вайсфельда корреспондет «Чемпионата Дарья Тубольцева.

