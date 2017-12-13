ЖХЛ планирует расширение до 10 команд, в том числе за счёт иностранных клубов

Планируется, что к 2022 году количество клубов Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) возрастёт до 10 команд, в том числе должны появиться иностранные команды. Об этом сообщается в пресс-релизе КХЛ.

За два сезона ЖХЛ значительно улучшила условия проведения женских хоккейных матчей: регламент чемпионата приведен в соответствие с регламентом КХЛ, календарь составляется с учетом географического расположения клубов и интересов сборных команд России. Введено антидопинговое тестирование хоккеисток. Судейство соревнований осуществляется женщинами-арбитрами, в том числе с опытом работы на матчах IIHF. Рейтинговые матчи транслируются на телеканалах КХЛ ТВ и КХЛ HD, клубы ведут онлайн-трансляции в интернете.

Важной задачей стратегии ЖХЛ является расширение географии чемпионата и привлечение новых клубов. К 2022 году планируется участие в Женской хоккейной лиге 10 команд, в том числе и иностранных. В нынешнем сезоне в ЖХЛ выступают семь клубов, которые все представляют Россию.



Помимо повышения профессионального уровня действующих игроков, ЖХЛ ставит перед собой и клубами задачу подготовки спортивного резерва. Для это клубы должны будут иметь в своей структуре хоккейные школы, либо отделения хоккейных школ для девочек.



В рамках развития ЖХЛ будет постепенно увеличиваться количество ТВ-трансляций, а также производство и показ матчей в интернете.