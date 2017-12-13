Первая шайба Зарипова после возвращения в КХЛ стала лучшим голом 16-й недели

КХЛ назвала топ-10 голов 16-й недели регулярного сезона. Топ рейтинга возглавил первый гол нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова после сокращения срока дисквалификации с двух лет до полугода и возвращения хоккеиста в КХЛ.

10. Сергей Плотников (СКА);

9. Маттиас Мюттюнен после передачи Борны Рендулича («Витязь»);

8. Александр Бумагин после передачи Дмитрия Кагарлицкого («Северсталь»)

7. Тейлор Бек («Куньлунь Ред Стар»);

6. Райан Стоу («Спартак»);

5. Артём Лукоянов после паса Василия Токранова («Ак Барс»);

4. Илья Михеев («Авангард»);

3. Антон Ландер "(Ак Барс");

2. Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев»);

1. Данис Зарипов после трёхходовки с участием Ландера и Галиева («Ак Барс»).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.