Кто, по-вашему мнению, должен быть аутсайдером рейтинга клубов КХЛ?

После окончания сезона-2017/18 Континентальную хоккейную лигу в результате сокращения покинут три команды. Какие клубы на ваш взгляд должны находиться в специальном рейтинге на последних местах?

«Клубы знают, кто внизу рейтинга». Это «Югра», «Лада» и «Северсталь»? Председатель правления КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал об итогах собрания совета директоров лиги и ряде решений.

«Югра»;

«Лада»;

«Северсталь»;

«Амур»;

«Адмирал»;

«Куньлунь Ред Стар»;

«Витязь»;

«Слован»;

«Динамо» (Рига).

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