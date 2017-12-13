Кто, по-вашему мнению, должен быть аутсайдером рейтинга клубов КХЛ?

После окончания сезона-2017/18 Континентальную хоккейную лигу в результате сокращения покинут три команды. Какие клубы на ваш взгляд должны находиться в специальном рейтинге на последних местах?
«Клубы знают, кто внизу рейтинга». Это «Югра», «Лада» и «Северсталь»?
Председатель правления КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал об итогах собрания совета директоров лиги и ряде решений.
«Югра»;
«Лада»;
«Северсталь»;
«Амур»;
«Адмирал»;
«Куньлунь Ред Стар»;
«Витязь»;
«Слован»;
«Динамо» (Рига).
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