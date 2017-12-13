Президент ассоциации хоккея Южной Кореи: вопрос об участии в КХЛ решим после ОИ

Президент ассоциации хоккея Южной Кореи Чонг Монг Вон рассказал о возможности вступления команды из этой страны в КХЛ в ближайшем будущем.

КХЛ — базовая лига сборной Канады. Кто сыграет перед Олимпиадой на КПК? Восходящие звёзды Швеции и Финляндии готовятся в молодёжному чемпионату мира, а корейцы везут в Москву загадочную сборную.

«На самом деле ещё не смог подумать об этом вопросе. Мы уже сотрудничаем с Россией по участию в Азиатской лиге. По участию в КХЛ будем решать после Олимпиады, так как уровень команд в Южной Корее явно недотягивает до уровня команды из КХЛ. Так что сначала будем оценивать, как сборная Южной Кореи выступит на Играх», — передаёт слова функционера корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.