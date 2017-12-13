Вестерлунд: «Ак Барс» стал сильнее в большинстве после подписания Зарипова

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал предстоящую игру с «Ак Барсом», которая станет третьей в регулярном сезоне КХЛ. Встреча состоится 18 декабря в Казани.

«У „Салавата“ было два дня выходных. Сейчас начинаются разминочные тренировки и подготовка к следующим играм. Пауза на Евротур после серии побед? С одной стороны, это не лучшее, что могло сейчас произойти. С другой, у команды дальше будет десять матчей на выезде и „Салават“ может использовать эту паузу, чтобы подготовиться к ним. Она может пригодиться в будущем, тут не спрогнозируешь.

У «Ак Барса» появились новые игроки, но у них сейчас такая же проблема, как у «Салавата» – несколько игроков отправились в сборные на Кубок Первого канала. Игра точно будет сложной, а какой – из-за этой паузы не угадаешь. Стал ли соперник сильнее после подписания Зарипова? Конечно, ключевое изменение, которое принесёт Зарипов – это игра в большинстве. Ожидается, что «Ак Барс» очень хорошо сыграет в этом компоненте", — цитирует Вестерлунда «Спорт Бизнес Online».