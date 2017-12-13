Нападающий «Коламбуса» Дубински сломал скуловую кость в драке с Кассианом

В концовке матча регулярного сезона НХЛ между «Коламбус Блю Джекетс» и «Эдмонтон Ойлерз» (2:7) состоялась драка нападающего «Коламбуса» Брэндона Дубински и нападающего «Эдмонтона» Зака Кассиана.

В ходе драки Дубински пропустил несколько чувствительных ударов от Кассиана по лицу. Медицинское обследование нападающего «мундиров» выявило у Дубински перелом скуловой кости. Об этом сообщает обозреватель «Коламбуса» Аарон Портцлайн. Предварительные сроки восстановления форварда составляют от шести до восьми недель.

Дубински набрал 12 (3+9) очков за результативность в 31 матче нынешнего сезона.

Видео драки можно посмотреть на канале Hockeyfights в YouTube.