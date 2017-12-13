ФХР и Ассоциация хоккея Южной Кореи заключили меморандум о взаимопонимании

13 декабря перед стартом Кубка Первого канала состоялась пресс-конференция, посвящённая подписанию Федерацией хоккея России и Ассоциацией хоккея Кореи меморандума о взаимопонимании. В мероприятии приняли участие председатель Ассоциации хоккея Кореи Чонг Монг Вон, президент ФХР Владислав Третьяк и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Цель соглашения — дальнейшее развитие хоккея в Корее и Азиатском регионе, а также повышение эффективности подготовки национальной сборной России к Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Стороны планируют проведение совместных тренерских семинаров, тренировочных лагерей для корейских и российских игроков, юниорских команд и команд мастеров. Помимо этого, в 2018 году будут проведены выставочные матчи сборных России и Кореи.

«Сборная Кореи впервые принимает участие в Кубке Первого канала, которому в этом году исполняется пятьдесят лет. Здорово, что у нас есть возможность подписать соглашение именно сегодня. Как верно заметил коллега, сотрудничество наших федераций идёт давно: российская команда выступает в Азиатской лиге, наши сборные ранее проводили товарищеские матчи, нас очень гостеприимно приняли. Но сейчас мы расширяем сотрудничество. Оно будет включать проведение семинаров, методические разработки, стажировку тренеров. В 2018 году запланированы выставочные игры наших сборных. Готовы делиться нашим опытом, это одна из главных задач ведущих мировых хоккейных стран. Надеюсь, что наше сотрудничество поможет Корее войти в элиту мирового хоккея», — приводит слова Третьяка официальный сайт ФХР.