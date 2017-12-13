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Хет-трик Мартина Ружички принёс победу сборной Чехии над Финляндией в матче КПК

Хоккей

Сборная Чехия нанесла поражение сборной Финляндии со счётом 3:2 (ОТ) в вынесенном матче Кубка Первого канала. Встреча российского этапа Евротура состоялась в Праге на «О-2 Арене». Хет-трик в составе победителей оформил Мартин Ружичка.

Финская команда оставила за собой первый период матча со счётом 2:0. В составе сборной Финляндии отличились Сакари Маннинен и нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Йоонас Кемппайнен. Второй период матча получился безголевым. А в третьем периоде сборной Чехии удалось вернуться в игру благодаря двум шайбам бывшего нападающего «Амура» и «Трактора» Мартина Ружички, шайбы которого разделили между собой 82 секунды. В овертайме сборной Чехии удалось реализовать удаление Кемппайнена, а Ружичка оформил хет-трик.

Еврохоккейтур
13 декабря 2017, среда. 20:30 МСК
Чехия
3 : 2
0:2, 0:0, 2:0, 1:0
Финляндия
0:1 – Маннинен – 05:45, 0:2 – Кемппайнен (Юнттила) – 19:09, 1:2 – Ружичка (Нестрашил, Эрат) – 52:15 (5x4), 2:2 – Ружичка (Мертл, Доудера) – 53:37 (5x5), 3:2 – Ружичка (Немец, Эрат) – 61:04 (4x3)

Ворота чешской команды защищал голкипер «Авангарда» Доминик Фурх, ворота финской команды защищал голкипер СКА Микко Коскинен.

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