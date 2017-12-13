Вей: игра против России обведена красным маркером в календаре сборной Канады

Нападающий сборной Канады Линден Вей после победы над Южной Кореей (4:2) рассказал о работе с главным тренером команды Уилли Дежарденом и поделился мнением об игре против сборной России.

Санг Хуун Шина забрали в армию… И канадцы им чуть не проиграли! Хозяева Олимпийских игр — 2018 чуть не устроили Канаде «похороны».

«Всегда надо уважать своего соперника. Мы никогда не играли против сборной Кореи, поэтому даже не знали, чего ожидать. Надо отдать им должное, они отлично начали игру, забросили две быстрые шайбы и в целом действовали здорово. Знаю, что в составе корейцев есть ребята из Северной Америки. Они большие молодцы, но, к сожалению, нам не удалось еще перекинуться парой фраз с ними.

Да, мы работали в Уилли Дежарденом в «Ванкувере», так что я хорошо с ним знаком. Думаю, что его тренерские показатели говорят сами за себя, это великолепный специалист. Он уже проделал большую работу в сборной Канады, и я уверен, что мы будем только прогрессировать под его началом.

Игра против России обведена красным маркером в нашем календаре, это правда (смеётся). Это большой матч. Не важно, где встречаются команды и в рамках какого турнира. Болельщики всегда ждут это противостояние, собственно, как и мы сами. Будет круто, не сомневаюсь. Наверняка хоккеисты будут особенно эмоциональны в субботний вечер. Кто выиграет? Моё мнение слегка предвзято здесь (смеётся). У сборной России в составе фантастические игроки, мы с глубоким уважением относимся к вашей команде.

Что касается ситуации с Олимпийскими играми, то, честно говоря, я не сильно вдавался в детали происходящего, а старался просто играть в хоккей. Конечно, я хочу поехать на Олимпиаду. Никто не мог подумать раньше, что НХЛ откажется отпускать своих игроков на Игры, так что это большой шанс для меня», — сказал Вей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.