Лундквист стал вторым действующим голкипером НХЛ, сделавшим 20 тысяч сейвов

«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттава Сентаорз» со счётом 2:3.

Шведский голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист отразил 27 бросков из 30 по своим воротам, а пятый сейв Хенрика в матче стал 20 000-м в его карьере в лиге. Лундквист защищает ворота «рейнджеров» на протяжении 13 сезонов с 2005 года.

По количеству сейвов Лундквист стал вторым продолжающим карьеру голкипером НХЛ, добравшимся до отметки в 20 тысяч. Среди действующих голкиперов лидирует вратарь «Флориды Пантерз» Роберто Люонго — 26 739 отражённых бросков.

На первом месте за всю историю лиги находится канадский голкипер Мартин Бродо — 28 928 сейвов. Среди российских голкиперов лидирует Николай Хабибулин с 20 258 отражёнными бросками за карьеру.

Список голкиперов, родившихся за пределами Канады, которые сделали 20 тысяч сейвов, можно посмотреть в «твиттере» StatsCentre.