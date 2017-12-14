Бурмистров забросил вторую шайбу в сезоне, прервав 15-матчевую серию без шайб

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Александр Бурмистров реализовал большинство в матче регулярного сезона с "«Нэшвилл Предаторз». Продолжается третий период матча, счёт в игре 4:1 в пользу «Нэшвилла».

На 26-й минуте матча российский хоккеист получил передачу от Хенрика Седина и с двух бросков переиграл Пекку Ринне. Бурмистров не мог отличиться заброшенной шайбой на протяжении 15 матчей, очков за результативность фовард не мог набрать в течение 10 матчей.

В нынешнем сезоне на счету нападающего 6 (2+4) очков в 19 матчах.

Видео гола можно посмотреть в «твиттере» Rogers NHL LIVE.