Радулов из-за травмы не сумел завершить матч с «Нью-Йорк Айлендерс»

Хоккеисты «Даллас Старз» одержали победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:2.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов досрочно ушёл в раздевалку в третьем периоде матча с травмой нижней части тела. Главный тренер команды Кен Хичкок в интервью официальному сайту НХЛ заявил: «Это предосторожность. Надеюсь, что там нет ничего серьёзного. Утром будет лучше видно».

Радулов сыграл в матче 14 минут 10 секунд, сделал два броска по воротам, один из которых завершился голом.

В нынешнем сезоне на счету хоккеиста 26 (10+16) очков за результативность в 32 матчах.

Видео возможного момента получения травмы форвардом «Далласа» можно посмотреть в «Твиттере».

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