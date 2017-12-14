«Ванкувер» — «Нэшвилл»: Голдобин завершил матч с показателем полезности "-4"

«Ванкувер Кэнакс» на своём льду потерпел разгромное поражение в матче регулярного сезона НХЛ с «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 7:1 в пользу гостей.

Гол Бурмистрова не помог «Ванкуверу» избежать разгрома в игре с «Нэшвиллом»

Российский форвард «косаток» Николай Голдобин завершил матч с показателем полезности "-4". Это худший показатель полезности в матче среди нападающих «Ванкувера». Хоккеист провёл на льду 15 минут 20 секунд, не набрал очков за результативность и не сделал ни одного броска по воротам.

В сезоне-2017/18 Голдобин провёл пять матчей в НХЛ и набрал 2 (1+1) очка за результативность при показателе полезности "-1".