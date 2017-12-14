Бывший голкипер «Ак Барса» Нильссон пропустил шайбу после броска из средней зоны

«Ванкувер Кэнакс» на своём льду потерпел разгромное поражение в матче регулярного сезона НХЛ с «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 7:1 в пользу гостей. Ворота «Ванкувера» защищал голкипер Андерс Нильссон.

Гол Бурмистрова не помог «Ванкуверу» избежать разгрома в игре с «Нэшвиллом»

На 24-й минуте матча защитник гостей Пи Кей Суббэн броском из средней зоны от красной линии поразил ворота вратаря «косаток» Нильссона. Шведский голкипер известен в России своей игрой за «Ак Барс». В сезоне-2014/15 Нильссон с казанским клубом дошли до финала Кубка Гагарина.

В игре с «Нэшвиллом» шведский голкипер отразил 41 из 48 бросков по своим воротам.

Видео гола можно посмотреть в «твиттере» NHL.